منى الصبان: فخورة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة

قالت الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بمعهد السينما، إنها فخورة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المرأة، موضحة: "هذا الأمر هو الأهم في حياتي، كنت سعيدة بطريقة مش طبيعية، كنت طايرة فوق الأرض، وكنت فرحانة جدا".

وأضافت "الصبان"، في مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بقدر ما كنت سعيدة كنت حزينة لأن أمي ماتت قبل أن ترى رئيس الجمهورية وهو يكرمني".

وتابعت: "قبل احتفالية يوم المرأة المصرية بـ3 أو 4 أيام، تحدثت معي رئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة وقالت لي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرمني، في البداية لم أصدق، ثم بدأت أستوعب الأمر بالتدريج.. كان يوما رائعا، التقطنا صورا مع رئيس الجمهورية والسيدة انتصار السيسي قرينته".

وحول ما دار بينها والرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء التكريم، قالت: "كانت فرصة العمر، وقلت مش هضيع فرصة إني أتكلم معاه.. الرئيس سلم عليّ، وعرضت عليه زيارتنا في أكاديمية الفنون، ووعدني بأنه سيزورنا".

