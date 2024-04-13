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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نظام جي بي إس.. الطيران الأردني يعلن تأثر الرحلات الجوية بسبب التشويش

صدى البلد

أعلنت الهيئة الأردنية لتنظيم الطيران المدني، اليوم السبت، تأثر حركة الطيران في البلاد نتيجة تشويش على نظام جي.بي.إس.

وأكدت الهيئة الأردنية لتنظيم الطيران المدني، على أن حركة الملاحة مستمرة كالمعتاد عقب استخدام أنظمة بديلة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إنّ "حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام جي بي أس، و أوضح أنّ حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقبَ استخدام أنظمة بديلة.

وأضاف إنّ "التشويش على نظام الـ جي بي أس الملاحي يوثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا".


وشرح "بالنسبة للتأثير على الملاحة للطائرات فهو يؤثر على الأجهزة التي تعتمد على إشارات الـ ‘جي بي أس‘ إلا أنه هناك أنظمة أخرى بديلة للملاحة في الطائرات وكذلك الأجهزة الإرشادية الأرضية تستخدمها الطائرات بالتالي تستمر الملاحة بشكل اعتيادي".

حوض البحر المتوسط حركة الملاحة حركة الطيران جي بي أس شرق أوروبا لبحر المتوسط الطيران المدني

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