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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد: موقف مصر من الاستثمار الأجنبي يواكب الاتجاه العالمي

الإستثمار
الإستثمار

أكدت الدكتورة هاجر محمد عطوة، المدرس المساعد في تخصص الاقتصاد بجامعة بدر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي يواجه عددا من المشاكل والتحديات، موضحة أنه في اخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الاستثمار في 2023 كان 2.9 نتيجة للتدفقات في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت "عطوة"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية كان تعود للدول المتقدمة، بينما الدول النامية انخفض بها الاستثمار الأجنبي، ولأول مرة منذ 2020 انخفضت في جذب الاستثمار الأجنبي بحوالي 9%.

وأوضحت أن موقف مصر من الاستثمار الأجنبي يعد مواكبا للاتجاه العالمي بحيث هناك مواكبة للعديد من المشروعات التي تكون على المستوى العالمي، مؤكدة أن القطاع الخدمي هو القطاع الأكبر جذبًا للتدفقات ويليه البترول والصناعة وبعدها القطاع العقاري والزراعي.
 

الاقتصاد جامعة بدر الاستثمار الأجنبي الاستثمار الدول الأوروبية

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