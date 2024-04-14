خبير أمن قومي: الضربة الإيرانية لإسرائيل حققت أهدافا سياسية

أكد اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، أن هناك قواعد اشتباك بين إسرائيل وطهران، خاصة أن إسرائيل اخترقت تك القواعد وقامت بضرب أماكن حيوية داخل الدولة الإيرانية.

وقال محمد عبد الواحد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن إيران قامت بالرد بنفس الطريقة الإسرائيلية، بأن قامت بضرب قواعد هامة والوصول لداخل إسرائيل.

وتايع خبير الأمن القومي، أن الضربة الإيرانية حققت أهدافا سياسية، مؤكدا أنه من بين تلك الأهداف أنها كانت تريد أن تصل رسالة بأنها قادرة على الوصول للداخل الإسرائيلي.