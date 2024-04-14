داعية إلى ضبط النفس.. بيان عاجل من الصين بشأن إيران وإسرائيل

أعربت الصين، اليوم الأحد، عن قلقها الشديد إزاء الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران على إسرائيل.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعرب عن "قلقها العميق" إزاء الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأضاف المتحدث الذي لم يذكر اسمه، أن الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد.

كما دعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.