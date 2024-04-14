جيش الاحتلال: إسرائيل اتخذت إجراءات هجومية ودفاعية في أعقاب الهجوم الإيراني

قال الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل وافقت على خطط لاتخاذ إجراءات هجومية ودفاعية، رداً على الهجوم الإيراني الأخير، منوها بأن الجيش الإسرائيلي مازال في حالة تأهب قصوى، ويقيم الوضع وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد باللغة الإنجليزية، أكد الأدميرال هاجاري على التهديد الملحوظ الذي تشكله حماس وإيران، واتهمهما بالسعي إلى تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقال: "حماس وإيران تريدان إشعال الشرق الأوسط والتصعيد في المنطقة"، مسلطاً الضوء على المخاوف الأمنية المستمرة التي تواجهها إسرائيل.

ويأتي قرار التفويض بالخطط العملياتية للإجراءات الهجومية والدفاعية في أعقاب الهجوم الإيراني، مما يؤكد التزام إسرائيل بحماية أراضيها وضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن الخطط المعتمدة، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصميم إسرائيل على حماية حدودها والتعاون مع الحلفاء لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مما يشير إلى رد منسق من قبل الحكومة الإسرائيلية لمعالجة الوضع الأمني المتطور. ومع استمرار تصاعد التوترات، تظل إسرائيل يقظة في جهودها للدفاع ضد التهديدات الخارجية ودعم مصالح أمنها القومي.

ويسلط هذا التطور الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، حيث أدت تصرفات إيران إلى رد فعل حاسم من جانب إسرائيل. وتعكس الموافقة على الإجراءات الهجومية والدفاعية استعداد إسرائيل لمواجهة التحديات الناشئة وحماية سيادتها في مواجهة العدوان الخارجي.