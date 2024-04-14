مسئول أمريكي كبير: الهجوم الإيراني لم يحدث ضررا داخل إسرائيل

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن الولايات المتحدة قدرت أنه 'لم يكن هناك ضرر كبير داخل إسرائيل نفسها' بعد وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وبدا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ردد هذا التقييم يوم الأحد، قائلًا إنه من بين مئات الصواريخ التي تم إطلاقها من إيران، لم يخترق سوى عدد قليل منها إسرائيل، مما تسبب في أضرار طفيفة للبنية التحتية في قاعدة نيفاتيم الجوية بالقرب من المدرج وفي طريق في منطقة الشيخ. .

ظلت نيفاتيم تعمل بكامل طاقتها، وواصلت الطائرات الإقلاع والهبوط لإنجاز مهامها.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمته الهاتفية يوم الأحد أنه يجب أن يعتبر يوم السبت انتصارا لأن الهجمات الإيرانية لم تنجح إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الأحد، إن القدرة على منع الأضرار واسعة النطاق هي دليل على “التفوق العسكري” لإسرائيل ودليل على أن إيران ليست “القوة العسكرية التي يزعمونها”.

وقال كيربي لجيك تابر من شبكة سي إن إن: 'لقد كان هذا نجاحًا مذهلاً، وأثبت حقًا التفوق العسكري لإسرائيل، وبنفس القدر من الأهمية، تفوقهم الدبلوماسي، وأن لديهم أصدقاء في المنطقة، وأن لديهم في جميع أنحاء العالم استعدادًا لمساعدتهم'. حالة الاتحاد”.