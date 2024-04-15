اتحاد اليد: قرعة متوازنة للشابات في بطولة العالم بمقدونيا.. وصعبة على الناشئات بالصين

علق الكابتن عبده عبد الوهاب المشرف علي منتخبات الكرة النسائية في اتحاد كرة اليد علي نتيجة قرعة منتخب الشابات والناشئات في بطولة العالم ومشوار المنتخبين ، وقال من وجهة نظري ان القرعه متوازنه لمنتخب الشابات قويه جدا لمنتخب الناشئات ولكن لابد من الاعداد القوي للمنتخبين قبل بطولات العالم والاحتكاك واقامه اكبر عدد من المباريات الدوليه قبل البطوله ، وأشار إلي ثقته في اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الامين في توفير الاحتكاك المطلوب خاصة أن كرة اليد للسيدات عادت بقرار من المجلس الحالي بعد فترات توقف وتجميد طويلة ، وعادات بانتصارات قارية ودولية و تأهلنا الي بطولات العالم في مراحل سنية مختلفة .

و اسفرت قرعة بطولة العالم للشابات فى نسختها ال٢٤ و التى تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من ١٩ الى ٣٠ يونيو من العام الجاري عن تواجد منتخبنا المصري للشابات مواليد ٢٠٠٤ بالمجموعة الثانية و التى تضم منتخبات سويسرا و تونس و تشيلى.. بينما اسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات فى نسختها العاشرة و التى تستضيفها الصين خلال الفترة من ١٤ الى ٢٥ اغسطس من العام الجاري عن تواجد ناشئات مصر مواليد ٢٠٠٦ بالمجموعة السابعة و التى تضم : مصر و رومانيا و و اسبانيا و سويسرا.