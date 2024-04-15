انطلاق حصاد موسم القمح.. ماذا فعلت وزارة الزراعة خلال إجازة عيد الفطر؟

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف استعرضت خلاله تقريرا حول أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار الإنفوجراف، إلى الاستعدادات المبكرة والتي وجه بها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاءت كالتالي:

- تكليف كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والإرشادية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة العيد.

- رصد أي محاولات للتعدي على الأراضى الزراعية والتعامل معها بحزم.

- الأمر باستمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات لخدمة المصدرين والمستوردين.

- تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والألبان ومنتجاتها.

- تكليف المسئولين عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد.

- توجيه المسئولين عن الانذار المبكر والتغييرات المناخية بالاستمرار فى رصد أى ظواهر مؤثرة واصدار الارشادات الفنية للمزراعين.

- توجيه مسئولي منظومة التقاوى بمواصلة العمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية لضمان عدم وجود قصور فى توزيع التقاوى خاصة القطن والارز والذرة.

- تكليف مديري مديريات الزراعة بمتابعة موسم حصاد القمح في المحافظات والتيسير على المزارعين.

- تشكيل لجنة لتلقى الشكاوى والتنسيق الفوري مع المسئولين لحل المشكلات.



وأشار الإنفوجراف إلى المتابعة المستمرة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لسير العمل خلال فترة الاجازة، حيث تابع مع مسئولي الوزارة استعدادات حصاد القمح، كما تابع أيضا تقارير واعمال غرف العمليات التابعة للوزارة ويوجه بالتيسير على المزارعين والمربين والمواطنين

وخلال الاجازة أيضا تفقد القصير معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات ويشيد بدورها في سلامة الغذاء ومنظومة الصادرات،.كما التقى بالباحثين في معامل معهد صحة الحيوان والمبيدات ويؤكد على إهتمام الدولة بالبحث العلمى التطبيقي

واشار الانفوجراف أيضا الى ٧ توجيهات هامة من وزير الزراعة خلال زيارته لمعامل الوزارة في العيد، جاءت كالتالي:

- توفير الدعم المادى واللوجيستى للباحثين لإجراء تجاربهم البحثية.

- إيجاد آليات صارمة تمنع التلاعب في نتائج التحليل بعد إصدارها.

- التأكد من أن العينة التى تم تحليلها تم أخذها من الشحنة المعدة للتصدير

- اخذ عينات عشوائية من الأسواق المحلية ومنافذ البيع الجملة والقطاعي وتحليلها لضمان سلامة الغذاء للمواطن المصري

- نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.

- توعية المصدرين للالتزام بالقواعد والاشتراطات المطلوبة للتصدير والابتعاد على الممارسات المسيئة التي تؤثر بالسلب على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

- الاهتمام بالتدريب وإعداد كوادر جديدة من شباب الباحثين لتولى المسئولية.

ووفقا للانفوجراف، كانت معامل الوزراة في خدمة عملائها طوال ايام الاجازة، ومنها: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه بالمحافظات، فضلا عن المعمل المركزي للمبيدات، ومعامل مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما تم الغاء الراحات بالجهات الخدمية والرقابية، وعلى رأسهم: العاملون بجهاز حماية الأراضي، والعاملون بالحجر الزراعي المصري وإدارته بالموانئ، والعاملون بالحجر البيطري، والعاملون بمحطات الغربلة واعداد وتجهيز تقاوى القطن.

وفيما يتعلق بغرف العمليات والمتابعة، تم متابعة حصاد وتوريد القمح بالمحافظات، كما تم مواصلة المرور على الأحواض لرصد التعديات على الأراضي الزراعية، اضافة الى متابعة حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين

كما قام عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات بزيارات ميدانية، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، حيث تفقد مديري مديريات الزراعة الحقول ومتابعة الزراعات، كما تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية محطتي بحوث الجميزة وسخا، كذلك تفقد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مواقع العمل بكفر الشيخ، كما تفقد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد الحجر البيطري بمطار القاهرة ومركز التلقيح الاصطناعي بالعباسية وحديقة الأسماك بالجبلاية وحديقة الحيوان بالاسكندرية.



كما شهد أيضا رئيس قطاع استصلاح الأراضي افتتاح موسم حصاد القمح بمراقبة شرق القناه بسيناء، كما تفقد رئيس الادارة المركزية للمحطات البحثية مواقع العمل، كذلك تابع رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات حصاد القمح في الفيوم، كذلك تفقد رئيسا الادارتين المركزيتين لانتاج وفحص وانتاج التقاوي محطات الغربلة.

وأطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال أجازة العيد، قافلة بيطرية لدعم مربي الماشية بالجيزة.