حسام حسن وجهاز المنتخب يحضرون لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مباراة المقاولون العرب وبيراميدز في استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة دوري Nile، التي انطلقت في الرابعة عصراً.

ومن المقرر أن يحضر الجهاز الفني مباراة الزمالك والأهلي المقررة في السابعة مساء اليوم، في استاد القاهرة.

يُشار إلى أن اللقاء بين الزمالك والأهلي يعتبر مباراة مؤجلة أيضًا من الجولة العاشرة ببطولة دوري Nile.

يتابع الجهاز الفني للمنتخب المصري جميع مباريات الدوري المحلي بانتباه كبير، حيث يهدفون إلى تقييم أداء اللاعبين واختيار الأفضل منهم لتمثيل المنتخب الوطني خلال المباريات الدولية المقبلة.