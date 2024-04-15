طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قصفت مباني لحزب الله يستخدمها في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن مواقع حزب الله تعرضت للقصف في قريتي مركبا ومجدل زون، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقصفت قوات الاحتلال مناطق قريبة من جبل البلاط بالمدفعية “لإزالة التهديد”، كما يقول الجيش.

وفي وقت سابق، أطلقت خمسة صواريخ من لبنان على منطقة حنيتا ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصواريخ أصابت مناطق مفتوحة، ولم تتسبب في وقوع إصابات، وأن القوات تقصف مواقع الإطلاق.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه من المقرر أن يجري مناورة عسكرية في مناطق الجليل الأوسط والأعلى، تبدأ صباح الثلاثاء وحتى بعد الظهر.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له أنه خلال المناورة سيتم الشعور بحركة قوات الأمن والمركبات والطائرات في المنطقة، حسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

منطقة الجليل هي قريبة من الحدود اللبنانية، حيث يتمركز حزب الله، الذي يتبادل القصف مع جيش الاحتلال منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد 24 ساعة من إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة.

يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، الذي وقع أمس الأول السبت حيث أطلقت طهران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة بدون طيار، ضد تل أبيب التي تمكنت من إسقاط 99% منها بمعاونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.