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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية|التعليم: التسجيل من الغد ولمدة 15 يوما

التقديم في المدارس
التقديم في المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025 ، بداية من غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم  التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط  التقديم في المدارس المصرية اليابانية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم فتح باب  التقديم في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية  ٥١ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

سن القبول في المدارس اليابانية

  • KG1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد
  • KG2 :  من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد
  • الصف الاول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد
  • الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد
  • الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد

ويتم القبول في المدارس المصرية اليابانية بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه ، وفي حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات

الأوراق المطلوبة 

  • شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار لا تزيد عن شهر
  • بطاقة الرقم القومي لولي الامر (سارية)
  • إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ 6 اشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاق محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي
  • التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 اصل نسخة لولي الامر ونسخة للمدرسة ) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات
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