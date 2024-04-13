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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فروع جديدة قريباً.. بشرى سارة من التعليم بشأن المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بشرى سارة بشأن المدارس المصرية اليابانية بعد أن حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الاخيرة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الاعلان قريبا عن فتح فروع جديدة من المدارس المصرية اليابانية وسيتم فتح باب التقديم بها.

نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية

ويدرس طلاب المدارس المصرية اليابانية (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، التي تهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وتكون لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus، ولا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية لحين إقرارها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية 

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ في مصر بـ 35 مدرسة في 23 محافظة منذ العام الدراسي 2018 / 2019، وفي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية (جميع المحافظات ما عدا الأقصر).

وبالنسبة لمحافظة الأقصر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن تصلها المدارس المصرية اليابانية، في العام الدراسي 2024 / 2025. 

المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية

  • شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد على شهر بالعلامة المائية).
  • بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية).
  • إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمي)، وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
  • التوقيع على إقرار ولي الأمر (2 أصل ونسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.
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