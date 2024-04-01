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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية.. منتصف إبريل

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

حسمت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد فتح باب التقديم في المدارس اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 .

حيث أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها منذ قليل ، أنه قد تقرر أن يتم فتح باب التقديم في المدارس اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 خلال منتصف شهر إبريل 2024 .

نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية

يدرس طلاب المدارس المصرية اليابانية المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، التي تهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وتكون لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus، ولا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية لحين إقرارها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية 

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ في مصر بـ 35 مدرسة في 23 محافظة منذ العام الدراسي 2018 / 2019، وفي خلال الأربع سنوات الأخيرة، وصل عدد المدارس المصرية اليابانية إلى 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية (جميع المحافظات ما عدا الأقصر).

وبالنسبة لمحافظة الأقصر، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المخطط أن تصلها المدارس المصرية اليابانية، في العام الدراسي 2024 / 2025. 

المستندات المطلوبة لـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية

  • شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد على شهر بالعلامة المائية).
  • بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية).
  • إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمي)، وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.
  • التوقيع على إقرار ولي الأمر (2 أصل ونسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.
المدارس المصرية اليابانية المدارس التربية والتعليم التعليم اليابانية

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