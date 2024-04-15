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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكليف محمد شمروخ بمهام الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

صدى البلد

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتكليف المهندس محمد حسن شمروخ جمعة بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

الجدير بالذكر أن المهندس محمد شمروخ كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للشئون المالية.

وكان المهندس محمد شمروخ قد تولى منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى مارس 2016، ممثلا عن الحكومة. وهو من الأعضاء ذوى الخبرة فى الإدارة التنفيذية للشركة ولديه خبرة تمتد لأكثر من 20 عاما فى العديد من المجالات الفنية والتشغيلية والشئون الاستراتيجية والمالية داخل الشركة المصرية للاتصالات، وقد بدأ حياته العملية بالشركة كمهندس شبكات عام 2002 وأصبح مدير عام للتشغيل فى 2007 وتدرج فى المناصب القيادية داخل الشركة حيث شغل منصب رئيس قطاع للشئون الاستراتيجية خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، ثم رئيس للقطاعات المالية فى 2013 وتولى منصب النائب الأول للرئيس التنفيذى للشئون المالية عام 2017.

وبصفته عضوا أساسيا فى مجلس الإدارة قام المهندس/ محمد شمروخ بدور لا غنى عنه فى وضع وتعزيز الاستراتيجية المالية للشركة لتتكيف مع التحول الكامل للشركة حيث أصبحت المصرية للاتصالات من الشركات ذات القيمة والجودة فضلاً عن توسعها المستمر على مستوى جميع الأصعدة.

تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية

وساهم المهندس محمد شمروخ بدور أساسى فى تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدى الشركة وتأمين العوائد المستقبلية الناتجة منها، وإعادة هيكلة وتطوير العمليات المالية لتصبح أكثر مرونة لتتواكب مع عمليات التطوير المستمرة إضافة إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة لتحقيق المرونة المالية والقدرة على مواجهة التحديات المالية. كذلك ساهم فى تطوير العمليات التشغيلية لدعم وتوفير تكلفة التشغيل مما يساهم فى مبادرات ترشيد التكاليف.

كما ساهم المهندس محمد شمروخ أيضا فى تأسيس وبناء استراتيجية الشركة حيث أدى دور رئيسى فى وضع أول استراتيجية طويلة الأجل للشركة وخطة عمل تحدد موقف المصرية للاتصالات متضمنة رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول.

ومثل المهندس محمد شمروخ الشركة المصرية للاتصالات فى مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة "فودافون مصر"، و"وى داتا"، و"اكسيد".

والمهندس محمد شمروخ حاصل على ماجيستير تنفيذى فى إدارة الأعمال من كلية IESE، وبكالوريوس فى هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة.

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