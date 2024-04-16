نجار يصيب نفسه بفرد خرطوش في الدقهلية



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار أصاب نفسه بعيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتيجة عبثه بالسلاح .

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة دكرنس، من مستشفى شربين العام بوصول"ع.أ .ن "،17 عاما، نجار موبيليا ومقيم قرية نجير دائرة المركز ، مصابابجرح متهتك أسفل الركبة اليسرى

.انتقل ضباط مباحث شرطة دكرنس وبسؤال المصاب قرر انه أحدث إصابته بنفسه عن طريق الخطأ اثناء عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته.

تم ضبط المصاب .تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة