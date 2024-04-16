رئيس تحرير "الجمهورية": الصحافة القومية أول ما تعرض لحروب الجيل الرابع.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنّ تغطية الثانوية العامة من أهم ما تتميز به الجريدة، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المؤسسة تتميز أيضا في الرياضة.

وأضاف "أيوب"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تناولنا للرياضة يجب أن يكون مختلفا في ظل وجود قنوات وأدوات مُحدثة بشكل لحظي، ووجدت دعما كبيرا من الأستاذ محمود معروف وكل كبار كتاب الجريدة".

وتابع رئيس تحرير جريدة الجمهورية: "الأستاذ محمود معروف حضر أول اجتماع ورحب به، أنا في جو ليس مختلفا أو غريبا عني، هذا الجو يمنحني طاقة أكبر حتى أنجح".

وأوضح، أن الصحافة القومية والإعلام القومي أول ما تعرض لحروب الجيل الرابع لإفقادها المصداقية حتى تخلو الساحة للإعلام الذي يستهدف الدولة المصرية.