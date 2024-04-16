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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: أخطاء كولر والدفاع وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يدفع بالتشكيلة المثالية أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز مدرب الأبيض يعتمد على الهجوم من عمق الملعب.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "عبدالله السعيد استطاع قيادة وسط الزمالك جيدًا، ونجح في الاستحواذ مع زملائه على مجريات اللقاء، وهو يلعب في مركز الديفيندر ويتم الاعتماد عليه دفاعيا بجوار دونجا، ولا يستطيع الهجوم كثيرًا بسبب عامل السن".

وأضاف: "الأهلي استقبل هدفين بسبب الأخطاء الدفاعية وكان هناك عدم تمركز سليم من رامي ربيعة في الهدف الأول، والهدف الثاني كان خطأ مشترك من عدة لاعبين خصوصا أنه جاء من رمية تماس للزمالك".

وواصل: "لابد من وجود وقفة مع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم في ظل كثرة الاخطاء الدفاعية".

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