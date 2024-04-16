أحمد أبو مسلم: غرور كولر وراء هزيمة الأهلي أمام الزمالك.. فيديو

أرجع أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، هزيمة الأهلي في مباراة القمة في الدوري المصري أمام الزمالك، إلى ما اعتبره «غرور مارسيل كولر»، الذي حمّله نتيجة المباراة.

وقال أحمد أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «غرور كولر وراء هزيمة الأهلي اليوم أمام الزمالك».

وأردف قائلًا: «الشوط الأول كان الأهلي غائبًا هجوميًا بسبب وجود أنتوني موديست، وألوم على كولر البدء به كمهاجم أساسي من بداية اللقاء».

وأشار أبو مسلم إلى أن مروان عطية من أكثر الغيابات المؤثرة للأهلي في مباراة اليوم إلى جانب حسين الشحات وبيرسي تاو وكذلك ياسر إبراهيم في الدفاع.

ورأى أبو مسلم أن تغييرات مدرب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز في الشوط الثاني ساهمت في عودة الأهلي في اللقاء وتسجيل هدف التعادل.