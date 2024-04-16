ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. تعرف على قصة حبه مع الإعلامية ميرفت القفاص

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان والموسيقار عمار الشريعي الذى يعد أحد أهم أعمدة الموسيقى في مصر والعالم العربي، واستطاع أيضا بإسهاماته فى عالم الموسيقى أن يحقق بصمة كبيرة، جعلت اسمه علامة مميزة في عالم الفن، وعلى الرغم من أنه وُلد كفيفا، فإنه تجاوز الأمر ليصبح عبقريا في الموسيقى.

وعاش عمار الشريعى قصة حب رومانسية مع الإعلامية ميرفت القفاص حيث بدأت العلاقة بعدما جمعتهما قصة حب على مدار 3 سنوات.

وقال عمار فى لقاء مع عمرو الليثى، "حبيت ميرفت بعد حب وعشرة وصحوبية، لقيتها مخلوقة طيبة، رقيقة، حساسة، فهمتني، وفي أول العلاقة قُلتلها تعالي نتجوز، بس قالتلي أنا شايفة إننا معرفناش بعض كفاية، يمكن تلاقي فيا حاجات مش عاجباك، أو ألاقي فيك حاجات مش عاجباني".

وعلق عمار قرار زواجه من ميرفت قائلا إننا "قررنا نتجوز في 72 ساعة" مضيفا "قالتلي لسه عاوز تتجوز، واتجوزنا فعلا"، ووصفها بأنها شخصية حنونة تحب الموسيقى بجنون، ودراستهما للأدب الإنجليزي قربت بينهما المسافات.