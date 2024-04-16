الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات.. نمو بأكثر من 5%

تجاوز الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام للنمو، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وبلغ معدل النمو في العام الماضي 5.2 بالمائة، وكان على الأرجح متأثرا بالتعافي من الانكماش في عام 2022 الناجم عن جائحة كوفيد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق.

يزيد ذلك عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لنمو بنسبة 4.6 بالمائة، كما أنه أعلى قليلاً من النمو بنسبة 5.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).