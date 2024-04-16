ننشر قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025، وذلك بمناسبة فتح باب التقديم من اليوم ولمدة 15 يوما .

وتتمثل قواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025 فيما يلي :