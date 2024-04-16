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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بالطاقة الذرية.. تفاصيل

صدى البلد

نظمت اليوم اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع ورشة عمل عن التطبيق الأمثل للمتطلبات الرقابية لتسهيل التراخيص الشخصية والمكانية للمنشآت الطبية والصناعية والإشعاعية، وذلك في إطار دور نشر ثقافة الأمان النووي والدور العلمي والثقافي وتأهيل الكوادر والجهات المستخدمة للمواد المشعة في الأنشطة الطبية والصناعية والإشعاعية.

 

وتقام الورشة تحت رعاية  الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع وذلك في الفترة من 16 إلى 17  أبريل 2024.

وقال الدكتور محمد أحمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ورئيس الورشة بأن هذه الورشة تشمل مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية والهامة وفقًا للمعايير المنصوص عليها بالقانون النووي المصري والخاصة بالتراخيص الشخصية والمكانية لجميع المنشآت التي تتعامل أو تستخدم الإشعاع والتي تشمل:
1)   إجراءات التفتيش
2)    متطلبات التراخيص المكانية والشخصية
3)   التحديثات المصرية والدولية فى مجالات الوقاية الاشعاعية
4)   متطلبات الأمان للمنشآت الطبية وغير الطبية
5)   نظم التشغيل والمراقبة بالمنشآت

وأوضح الدكتور/ محمد جمعة رئيس الورشة بأنه في ختام الورشة سيتم تنظيم حلقة نقاشية للباحثين بمشاركة  الدكتور/ صفوت سلامة نائب رئيس الورشة و الدكتور/ يحيي عباس ،كما سيتم تنظيم مؤتمر دولي في عام   ٢٠٢٦

وأكد  الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة تدعم أنشطة الشبكة القومية لفيزياء الاشعاع خاصة في مجالات تدريب الكوادر وتأهيل الجهات المستخدمة للإشعاع في المجالات المختلفة للحصول على التراخيص الشخصية والمكانية.

فيما أشار الدكتور شريف الجوهري بان الورشة تأتي في إطار جهود الهيئة لنشر ثقافة الأمان النووي لجميع الجهات العاملة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الطب والصحة والصناعة والبترول.

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