وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مديرو العموم
1. الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة
2. الدكتور/ محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شئون المساجد
3. الأستاذ/ رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي - مدير عام المكتب الفني
4. الأستاذ/ محمد إبراهيم حسن عرابي - مدير عام العلاقات العامة والمراسم
5. الدكتور/ محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة
6. الدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
7. الأستاذ/ إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
8. الأستاذة/ جيهان حمدي عبد المعطي حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
ثانيًا : الأئمة
9. الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام - القاهرة
10. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة
11. الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدي - القاهرة
12. الشيخ/ محمد عبد الكريم أحمد - القاهرة
13. الشيخ/ حازم جلال محمود سالم - القاهرة
14. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى - القاهرة
15. الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - القاهرة
16. الدكتور/ على الله شحاته الجمال - القاهرة
17. الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - القاهرة
18. الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - القاهرة
19. الشيخ/ عبدالسميع محمد أمين - الجيزة
20. الشيخ/ عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم - الجيزة
21. الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم - الجيزة
22. الشيخ/ ربيع مرزوق عبد العاطى - الجيزة
23. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي - القليوبية
24. الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية
25. الشيخ / أنور السيد أحمد عبد الفتاح - القليوبية
26. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح - سوهاج
27. أحمد نصر فتحي علي - دمياط
28. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم
29. الشيخ/ جابر عيد عبد الحليم - الفيوم
30. الشيخ/ هاني فرج السيد أبو بكر - الفيوم
31. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية
32. الشيخ/ محمد أحمد محمد حميده - الدقهلية
33. الشيخ/ محمد أحمد عبيد علي - الأقصر
34. الشيخ/ حسن منصور محمد أحمد - الأقصر
35. الشيخ/ محمد عبد الظاهر علي سعيد - الوادي الجديد
36. الشيخ/ أحمد خضر مدني - الوادي الجديد
37. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله - البحيرة
38. الشيخ/ محمد عبد الواحد مندور - البحيرة
39. الشيخ/ حامد إبراهيم نمر - البحيرة
40. الشيخ/ القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية
41. الشيخ/ أنور محمد النبوي فرحات - المنوفية
42. الشيخ/ علي الغباشي علي الدسوقي - المنوفية
43. الشيخ/ أحمد عبد الفتاح تايه - قنا
44. الشيخ/ حسام خلف محمد سليم - قنا
45. الشيخ/ عبد الستار سليم عبد الستار - قنا
46. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - بور سعيد
47. الشيخ/ خالد عبده سباع - بور سعيد
48. الشيخ/ بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية
49. الشيخ/ حسان السيد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية
50. الشيخ/ مصطفى شاذلي إبراهيم - أسوان
51. الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد - أسوان
52. الشيخ/ موسي ربيع موسي بشير - أسوان
53. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن - بني سويف
54. الشيخ/ محمد عيد حامد عباس - بني سويف
55. الشيخ/ حاتم فوزى البري - كفر الشيخ
56. الشيخ/ محمد مصطفى رضوان - كفر الشيخ
57. الشيخ / أيمن محمد عبد العال عبد الحميد - الإسماعيلية
58. الشيخ/ مصباح محمد شكري عبدالحفيظ - الإسماعيلية
59. الشيخ/ عبد المنعم عبد العال سيد عوض - الإسماعيلية
60. الشيخ/ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقري - الغربية
61. الشيخ/ إبراهيم سيد أحمد الرخاوي - الغربية
62. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف - مطروح
63. د/حسام العيسوي إبراهيم - مطروح
64. الشيخ/ أحمد عادل فرج - مطروح
65. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - جنوب سيناء
66. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء
67. الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال - شمال سيناء
68. د/ خالد محمد عبد الله - المنيا
69. د / محمد عمر عبد الحفيظ أبو زيد - المنيا
70. الشيخ/ محمود السعيد محمد علي - السويس
71. الشيخ/ محمد سعيد منصور علي - السويس
72. الشيخ/ علي عبد المعطي فرغلي - أسيوط
73. الشيخ/ بركات سيد أحمد - أسيوط
74. الشيح/ حسين على محمد حمودة - أسيوط
75. الشيخ/ أحمد حجازي محمد سالم - الشرقية
76. الشيخ/ محمد عابدين كامل محمد - الشرقية
77. الشيخ/ محمد السيد محمد متولي - الشرقية
78. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر
79. حسن سعيد حسن رميح - البحر الأحمر
80. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشة - البحر الأحمر
81. دياب محروص السيد - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف
82. أحمد علي سالم - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف
ثالثًا: الواعظات
1. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة
2. عبير أنور محمد خيري - القاهرة
3. مايسة زكريا فهمي - القاهرة
4. مرفت محمد رمضان - القاهرة
5. منى عيد محمد محمود - القاهرة
6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة
7. نيفين حسن مختار - القاهرة
8. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة
9. يمنى محمد أبو النصر - القاهرة
10. حنان محمد يحيى الحسيني - القاهرة
11. جيهان ياسين يوسف - الجيزة
12. راوية عبد المنعم خليل - الجيزة
13. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة
14. تهاني عاطف عناني - القليوبية
15. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية
16. فاطمة الجيوشي علي طلبه - القليوبية
17. أمنه محمد محمد علي - سوهاج
18. فاطمة محمد محمد المهدي - سوهاج
19. هانم عبد الرازق ابراهيم - سوهاج
20. أماني الحسيني عيد عبد اللاه - دمياط
21. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل - دمياط
22. جهاد ممدوح محمد عبد التواب - الفيوم
23. منال خميس سعيد مرسى - الفيوم
24. هبه مختار علي سعيد - الفيوم
25. أسماء محمد محمد أبو رضوان - الدقهلية
26. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية
27. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري - الدقهلية
28. بسمة أحمد حسين عبد الله - الوادي الجديد
29. هالة عبد المقصور رشيدي بشير - الوادي الجديد
30. سارة حلمي محمد الزرقا - البحيرة
31. سمية صبري عبد العزيز - البحيرة
32. ميادة عبدالخالق الجندي - البحيرة
33. تيسير الفتوح محمد محيسن - المنوفية
34. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية
35. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا
36. هدير محمد عبد المجيد - قنا
37. سحر محمود همام - بور سعيد
38. عبير سعد فهمي - بور سعيد
39. سهام يونس احمد يونس - الإسكندرية
40. شرين حامد حسين أحمد - أسوان
41. ليلى عبدالوهاب مدني محمدين - أسوان
42. شروق سيد محمد - بني سويف
43. منيرة عبد الله عبد الناصر - بني سويف
44. هيام زكريا أحمد عبد العال - بني سويف
45. أماني عبد القادر محمد يوسف - كفر الشيخ
46. غادة عبد الغنى أبو النجا - كفر الشيخ
47. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد - كفر الشيخ
48. أميمة غريب الداوودي الحجاوي - الإسماعيلية
49. منار مجدي عبيد محمد - الإسماعيلية
50. أنوار احمد عبد الصمد صوله - الغربية
51. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية
52. نعمات محمد محمود العطار - الغربية
53. خلود رفعت حامد السيد - مطروح
54. سهير عبد المحسن سنهوري - مطروح
55. إيناس خيرى عبد الصادق عمر - جنوب سيناء
56. إيمان صابر إبراهيم خضاري - شمال سيناء
57. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء
58. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا
59. هالة محمد ربيع - المنيا
60. سماح محمد أحمد محمد - أسيوط
61. منال عبد الهادي أحمد أحمد - أسيوط
62. إيمان مسعود حسن حجازي - الشرقية
63. رضا محمد حسين عبد الله - الشرقية
وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم
كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي: