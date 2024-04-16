وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم لجهودهم المتميزة خلال شهر رمضان 1445هــ / 2024م بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم الثلاثاء 16/ 4/ 2024م، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرو العموم

1. الدكتور/ عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة

2. الدكتور/ محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شئون المساجد

3. الأستاذ/ رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي - مدير عام المكتب الفني

4. الأستاذ/ محمد إبراهيم حسن عرابي - مدير عام العلاقات العامة والمراسم

5. الدكتور/ محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة

6. الدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

7. الأستاذ/ إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

8. الأستاذة/ جيهان حمدي عبد المعطي حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ثانيًا : الأئمة

9. الشيخ/ يسري محمود شفيق عزام - القاهرة

10. الشيخ/ مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة

11. الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدي - القاهرة

12. الشيخ/ محمد عبد الكريم أحمد - القاهرة

13. الشيخ/ حازم جلال محمود سالم - القاهرة

14. الشيخ/ مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى - القاهرة

15. الشيخ/ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - القاهرة

16. الدكتور/ على الله شحاته الجمال - القاهرة

17. الشيخ/ أحمد سعد عباس محيسن - القاهرة

18. الدكتور/ محمد طه رمضان رمضان - القاهرة

19. الشيخ/ عبدالسميع محمد أمين - الجيزة

20. الشيخ/ عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم - الجيزة

21. الشيخ/ إبراهيم عبد الستار عبد المنعم - الجيزة

22. الشيخ/ ربيع مرزوق عبد العاطى - الجيزة

23. الشيخ / محمد أحمد عبد الغني دغيدي - القليوبية

24. الشيخ / سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

25. الشيخ / أنور السيد أحمد عبد الفتاح - القليوبية

26. الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح - سوهاج

27. أحمد نصر فتحي علي - دمياط

28. الشيخ/ جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم

29. الشيخ/ جابر عيد عبد الحليم - الفيوم

30. الشيخ/ هاني فرج السيد أبو بكر - الفيوم

31. الشيخ/ مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية

32. الشيخ/ محمد أحمد محمد حميده - الدقهلية

33. الشيخ/ محمد أحمد عبيد علي - الأقصر

34. الشيخ/ حسن منصور محمد أحمد - الأقصر

35. الشيخ/ محمد عبد الظاهر علي سعيد - الوادي الجديد

36. الشيخ/ أحمد خضر مدني - الوادي الجديد

37. الشيخ/ عطية جبريل فضل الله - البحيرة

38. الشيخ/ محمد عبد الواحد مندور - البحيرة

39. الشيخ/ حامد إبراهيم نمر - البحيرة

40. الشيخ/ القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية

41. الشيخ/ أنور محمد النبوي فرحات - المنوفية

42. الشيخ/ علي الغباشي علي الدسوقي - المنوفية

43. الشيخ/ أحمد عبد الفتاح تايه - قنا

44. الشيخ/ حسام خلف محمد سليم - قنا

45. الشيخ/ عبد الستار سليم عبد الستار - قنا

46. الشيخ/ عبد الله جاد أحمد الإمام - بور سعيد

47. الشيخ/ خالد عبده سباع - بور سعيد

48. الشيخ/ بلال محمد رمضان محمد - الإسكندرية

49. الشيخ/ حسان السيد محمد أبو الفتوح - الإسكندرية

50. الشيخ/ مصطفى شاذلي إبراهيم - أسوان

51. الشيخ/ الشاذلي طلحة محمد - أسوان

52. الشيخ/ موسي ربيع موسي بشير - أسوان

53. الشيخ/ محمد عيد محمد حسن - بني سويف

54. الشيخ/ محمد عيد حامد عباس - بني سويف

55. الشيخ/ حاتم فوزى البري - كفر الشيخ

56. الشيخ/ محمد مصطفى رضوان - كفر الشيخ

57. الشيخ / أيمن محمد عبد العال عبد الحميد - الإسماعيلية

58. الشيخ/ مصباح محمد شكري عبدالحفيظ - الإسماعيلية

59. الشيخ/ عبد المنعم عبد العال سيد عوض - الإسماعيلية

60. الشيخ/ عبد الرحمن جمعة إبراهيم البقري - الغربية

61. الشيخ/ إبراهيم سيد أحمد الرخاوي - الغربية

62. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف - مطروح

63. د/حسام العيسوي إبراهيم - مطروح

64. الشيخ/ أحمد عادل فرج - مطروح

65. الشيخ/ محمد حمزة محمد عبد الوهاب - جنوب سيناء

66. الشيخ/ محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء

67. الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال - شمال سيناء

68. د/ خالد محمد عبد الله - المنيا

69. د / محمد عمر عبد الحفيظ أبو زيد - المنيا

70. الشيخ/ محمود السعيد محمد علي - السويس

71. الشيخ/ محمد سعيد منصور علي - السويس

72. الشيخ/ علي عبد المعطي فرغلي - أسيوط

73. الشيخ/ بركات سيد أحمد - أسيوط

74. الشيح/ حسين على محمد حمودة - أسيوط

75. الشيخ/ أحمد حجازي محمد سالم - الشرقية

76. الشيخ/ محمد عابدين كامل محمد - الشرقية

77. الشيخ/ محمد السيد محمد متولي - الشرقية

78. حسام الدين محمود عبد المنعم - البحر الأحمر

79. حسن سعيد حسن رميح - البحر الأحمر

80. رضا مسعود عبد الغنى حسن عكاشة - البحر الأحمر

81. دياب محروص السيد - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف

82. أحمد علي سالم - عضو المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف

ثالثًا: الواعظات

1. رابحة صلاح الدين مصطفى - القاهرة

2. عبير أنور محمد خيري - القاهرة

3. مايسة زكريا فهمي - القاهرة

4. مرفت محمد رمضان - القاهرة

5. منى عيد محمد محمود - القاهرة

6. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة

7. نيفين حسن مختار - القاهرة

8. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة

9. يمنى محمد أبو النصر - القاهرة

10. حنان محمد يحيى الحسيني - القاهرة

11. جيهان ياسين يوسف - الجيزة

12. راوية عبد المنعم خليل - الجيزة

13. سحر محمد شوقي جعيصة - الجيزة

14. تهاني عاطف عناني - القليوبية

15. زينب طلعت حسن محمد - القليوبية

16. فاطمة الجيوشي علي طلبه - القليوبية

17. أمنه محمد محمد علي - سوهاج

18. فاطمة محمد محمد المهدي - سوهاج

19. هانم عبد الرازق ابراهيم - سوهاج

20. أماني الحسيني عيد عبد اللاه - دمياط

21. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل - دمياط

22. جهاد ممدوح محمد عبد التواب - الفيوم

23. منال خميس سعيد مرسى - الفيوم

24. هبه مختار علي سعيد - الفيوم

25. أسماء محمد محمد أبو رضوان - الدقهلية

26. غادة السيد أحمد عبد الرحيم - الدقهلية

27. فاطمة محمد إبراهيم الجوهري - الدقهلية

28. بسمة أحمد حسين عبد الله - الوادي الجديد

29. هالة عبد المقصور رشيدي بشير - الوادي الجديد

30. سارة حلمي محمد الزرقا - البحيرة

31. سمية صبري عبد العزيز - البحيرة

32. ميادة عبدالخالق الجندي - البحيرة

33. تيسير الفتوح محمد محيسن - المنوفية

34. شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية

35. خديجة حمدي أبو المجد أبوزيد - قنا

36. هدير محمد عبد المجيد - قنا

37. سحر محمود همام - بور سعيد

38. عبير سعد فهمي - بور سعيد

39. سهام يونس احمد يونس - الإسكندرية

40. شرين حامد حسين أحمد - أسوان

41. ليلى عبدالوهاب مدني محمدين - أسوان

42. شروق سيد محمد - بني سويف

43. منيرة عبد الله عبد الناصر - بني سويف

44. هيام زكريا أحمد عبد العال - بني سويف

45. أماني عبد القادر محمد يوسف - كفر الشيخ

46. غادة عبد الغنى أبو النجا - كفر الشيخ

47. لبنى عبد العزيز محمد عبد الحميد - كفر الشيخ

48. أميمة غريب الداوودي الحجاوي - الإسماعيلية

49. منار مجدي عبيد محمد - الإسماعيلية

50. أنوار احمد عبد الصمد صوله - الغربية

51. سماء السعيد إبراهيم فايد - الغربية

52. نعمات محمد محمود العطار - الغربية

53. خلود رفعت حامد السيد - مطروح

54. سهير عبد المحسن سنهوري - مطروح

55. إيناس خيرى عبد الصادق عمر - جنوب سيناء

56. إيمان صابر إبراهيم خضاري - شمال سيناء

57. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء

58. زينب السعيد عبد الحميد - المنيا

59. هالة محمد ربيع - المنيا

60. سماح محمد أحمد محمد - أسيوط

61. منال عبد الهادي أحمد أحمد - أسيوط

62. إيمان مسعود حسن حجازي - الشرقية

63. رضا محمد حسين عبد الله - الشرقية