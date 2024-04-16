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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملفات المناخ على طاولة رئيس COP28 وجونسون بالقمة العالمية لطاقة المستقبل

ملفات المناخ على
ملفات المناخ على طاولة رئيس COP28 وجونسون بالقمة العالمية

التقى الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ في نسخته الـ 28 ، COP28 ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، على هامش افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في أبوظبي اليوم.

ناقش الجانبان أهمية تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة وتسريع العمل المناخي لتحقيق الأهداف المحددة في "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وانطلقت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، اليوم الثلاثاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتتواصل أعمال الدورة الـ16 من القمة على مدار ثلاثة أيام (16-18 أبريل/نيسان 2024)، مع تركيز خاص على تحقيق الأجندة المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحتضن القمة برنامج التبادل المعرفي الأكثر شمولاً في تاريخها، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز الخبراء وصنّاع السياسات والأكاديميين والمستشرفين العالميين.

وسيطرح المشاركون تحليلاتهم الخاصة حول سُبل تنفيذ أطر العمل التي وضعها مؤتمر COP28 من خلال 5 مؤتمرات استكشافية و3 منتديات تفاعلية.

COP28 المناخ جونسون أبوظبي اتفاق الإمارات القمة العالمية لطاقة المستقبل

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