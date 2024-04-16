مودرن فيوتشر يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام الإسماعيلي بالدوري

أعلن نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم حمادة القلاوي الذي أدار مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 على إستاد الإسماعيلية، أول أمس الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

وطالب النادي، خلال الشكوى، بعدم إسناد أي مباراة قادمة للفريق لحكم الساحة حمادة القلاوي، وكذلك لحكم تقنية الفار عبد العزيز السيد، مؤكدًا أن الثنائي ارتكب أخطاء كبيرة خلال مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي، أثرت على نتيجة اللقاء.

جدير بالذكر أن مودرن فيوتشر يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.