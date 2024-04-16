بوريل: الولايات المتحدة وبريطانيا لا يستطيعان إسقاط الصواريخ فوق أوكرانيا مثل إسرائيل

أكد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا تستطيع المشاركة في صد الهجمات الصاروخية في أوكرانيا، كما تفعلان في إسرائيل.

وأضاف بوريل خلال كلمته عبر الفيديو مخاطبا دول الاتحاد الأوروبي في مؤتمر لبحث الوضع في الشرق الأوسط أن هذا يرجع إلى عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وقال بوريل: "لا توجد قواعد عسكرية في أوكرانيا يمكن أن تهددها هذه الصواريخ".

وفي وقت سابق، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية إنه "يطرق أبواب" دول الاتحاد الأوروبي بطلب شراء دفاع جوي لكييف.