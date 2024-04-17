العراق يتسلم قطعة أثرية تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان بنيويورك الأمريكية

تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قطعة أثرية "رافدينية" تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مقتضب لمجلس الوزراء العراقى، أن "رئيس الوزراء العراقي تسلّم قطعة أثرية رافدينية تعود إلى العصر السومري من متحف المتروبوليتان في نيويورك وذلك قبيل ختام زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية التي اختتمت في وقت سابق اليوم".