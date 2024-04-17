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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

إجراء عاجل من الحكومة لتخفيض أسعار الدقيق والعيش في المخابز |تعرف على التسعيرة الجديدة

الخبز
الخبز

شهدت الدولة خلال هذه الفترة انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع وفي مقدمتها “الدقيق” الذي انخفض الطن الواحد ألفى جنيه، حيث يعتبر الدقيق من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يستغنى عنها المواطن.

الدقيق 

لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز

فلا تغفل الحكومة لاحظة من أجل خفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30%، ويأتي ذلك من خلال مراقبة الأسواق لحد من جشع التجار، خاصة وأن هذا الانخفاض سينعكس على المواطن البسيط والفئات غير القادرة.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

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بعد هبوط الدقيق.. إجراءات هامة من التموين لضبط أسعار الخبز بالأسواق

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شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

وأضاف المصيلحي  أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً أو هبوطاً وأن انعقادها سيكون شهرياً.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة عطية حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين ومديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة، أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وأنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة.

وأشار إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

وزير التموين

القائمة المبدئية لأسعار الخبز

وقال المتحدث الرسمي، معاون الوزير أحمد كمال، إن الوزير أكد على إعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكداً أن الوزارة سوف تتابع إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضاً.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.

كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والأوزان.

وفي هذا الصدد، صرح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الاجتماع الذي أجري أمس، بين وزير التموين، وأعضاء الشعبة وأصحاب مخابز العيش الحر، توصل لقائمة مبدئية تنتظر موافقة مجلس الوزراء، بخصوص تسعير رغيف الخبز الحر أمام المستهلك.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق المبدئي تضمن تسعير رغيف الخبز الحر وزن 45 جراما أمام المستهلك عند 50 قرشًا، فيما يصل سعر الرغيف وزن 65 جراما إلى 75 قرشا.

وأكد أنه تم التوافق على تسعير رغيف الخبز وزن 90 جراما عند جنيه واحد للمستهلك، فيما يباع كيلو الخبز المعبأ بـ 11.5 جنيه.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريح سابق له، أن يظهر الانخفاض الجديد في أسعار الدقيق على سعر بيع الخبز السياحي أمام المستهلكين بنسب تتراوح بين 20 و25%.

رئيس الشعبة العامة للمخابز

تخفيض أسعار الخبز 

وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية، برئاسة السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية امحمد سعده، جرى التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، وشعبة المخابز بالغرفة، لتخفيض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع التأكيد على ثبات الوزن والحفاظ على مستوى الجودة.

وتم خفض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع ثبات الوزن والحفاظ على مستوى جودة الرغيف، لينخفض سعر رغيف المطاعم وزن 35 جرام من 125 قرش إلى 80 قرش، ورغيف الفينو وزن 35 جرام من 150 إلى 125 قرش، ورغيف الفينو وزن 45 جرامًا من 200 إلى 175 قرشا.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها الغرفة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الغرفة تتابع ميدانيا بشكل مستمر أسعار السلع المختلفة في بورسعيد.

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شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

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شعبة الخبز تكشف تفاصيل إجتماع الغد مع وزير التموين حول خفض أسعار الخبز السياحي

وشدد رئيس الغرفة على أن الانخفاض الذي تشهده العديد من أسعار السلع والمنتجات الأساسية يأتي نتاجا للإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية ومنها قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، والقضاء على سعرين للعملة، وتدبير الدولار لعمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن انخفاض سعر الدقيق ألقى بظلاله الإيجابية على انخفاض أسعار الخبز الشامي والفينو ومختلف المنتجات التي يدخل الدقيق في صناعتها، مشيدا بالإجراءات التي اتبعتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه جميع دول العالم، كما أشاد بالوعي والحس الوطني لأعضاء شعبة المخابز بالغرفة في بورسعيد.

الخبز 
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