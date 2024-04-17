جيش الاحتلال يعلن مهاجمة أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت عدداً من أهداف حزب الله في جنوب لبنان خلال الليل.

وأعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا، عند الساعة 08:50 ‌، ‏الانتشار المستحدث لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏