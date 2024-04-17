الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة مستعدة لاتخاذ أي خطوة للدفاع عن بلادنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني، قال إن قواتنا المسلحة لديها الاستعداد التام لاتخاذ أي خطوة من أجل الدفاع عن بلادنا وحماية أمنها.
وجاء أيضًا: سنواجه إسرائيل بردود فعل حاسمة حال ارتكابها أي خطأ ضد بلادنا أو حلفائنا.
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني، قال إن قواتنا المسلحة لديها الاستعداد التام لاتخاذ أي خطوة من أجل الدفاع عن بلادنا وحماية أمنها.
وجاء أيضًا: سنواجه إسرائيل بردود فعل حاسمة حال ارتكابها أي خطأ ضد بلادنا أو حلفائنا.
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