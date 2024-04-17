عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز قضية استئناف غادة والي للحكم 9 يونيو ودفاعها يطالب باستعمال الرأفة

صدى البلد

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي لجلسة 9 يونيو للحكم.


وطلب محامي غادة والي، استعمال الرأفة ضد موكلته، وإحالة الدعوى إلى خبير فني، كما طعن محامي غادة والي، على الحكم الصادر بأول درجة.

وحضرت غادة والي إلى المحكمة لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر، بصحبة زوجها ومحاميها الخاص.

كانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جوجى كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اطلعت على الاوراق واحاطت بها علما وبحثا قد اطمئنت الى صحه نسبه الاتهام المسنده إلى غادة والى، بالاضافة الى ما جاء باقوال صافيناز خالد وكيل عن المجني عليه والتى شهدت بانها تم تفويض من قبل المجني عليها للابلاغ عن الواقعه من تعدي المتهمه على حقوقه الماليه والادبيه عن طريق سرقه الرسومات الخاصه به ونسبته لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطه كليه البنات.


وقررت أيضا أن الرسومات المتعدى عليها هي اربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وكذا ما ثبت بتقرير اللجنه المشكله من قبل النيابه العامه من كل من رمضان السيد عبد المقصود مدير عام الاداره العامه لبحوث صيانه وترميم الاعمال الفنيه بقطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه ومحمود محمد ابو اليسر كما ثبت بسؤال اعضائها بالتحقيقات ان الاربع رسومات موضوع الشكوى الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الاصاله.

كما أن التصميمات المنسوبة للمتهمة غاده والي مقلده ومنسوخه من اربع رسومات ماري البيان الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصه به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقه على تاريخ الاعمال الخاصه بمحطه كليه البنات مما يعد تعديا على حقوقه الادبيه والمالية.

وصرح المستشار القانونى احمد العطار وكيل الفنان الروسى ان الحكم مرضى للفنان الروسي جورجي كوراسوف واعلن سعادته بالقضاء المصرى وكيفية تطبيق القانون والعدالة المصرية والمساواة مع الجميع سواء مصريين أو غير مصريين.

 

غادة والى الفنان الروسي الفنان الروسي جورجي كوراسوف الفنانة غادة والى القاهرة الاقتصادية جورجي كوراسوف فنان روسي محكمة القاهرة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

وقف مؤقت لرحلات مصر للطيران إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات

ترشيحاتنا

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه الجمعة المقبل عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة| تفاصيل

رياح الخماسين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين جراء القصف على عرب العرامشة إلى 11

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

حزب الله يعلن إصابة عدد من أفراد مقر القيادة الإسرائيلي بـ"عرب العرامشة"

دعوات داخل إسرائيل لتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية فورا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

للانتقام.. لماذا يحب النرجسي تصوير الأشخاص دون علمهم

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ