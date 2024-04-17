حجز قضية استئناف غادة والي للحكم 9 يونيو ودفاعها يطالب باستعمال الرأفة

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي لجلسة 9 يونيو للحكم.



وطلب محامي غادة والي، استعمال الرأفة ضد موكلته، وإحالة الدعوى إلى خبير فني، كما طعن محامي غادة والي، على الحكم الصادر بأول درجة.

وحضرت غادة والي إلى المحكمة لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر، بصحبة زوجها ومحاميها الخاص.

كانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جوجى كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اطلعت على الاوراق واحاطت بها علما وبحثا قد اطمئنت الى صحه نسبه الاتهام المسنده إلى غادة والى، بالاضافة الى ما جاء باقوال صافيناز خالد وكيل عن المجني عليه والتى شهدت بانها تم تفويض من قبل المجني عليها للابلاغ عن الواقعه من تعدي المتهمه على حقوقه الماليه والادبيه عن طريق سرقه الرسومات الخاصه به ونسبته لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطه كليه البنات.



وقررت أيضا أن الرسومات المتعدى عليها هي اربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وكذا ما ثبت بتقرير اللجنه المشكله من قبل النيابه العامه من كل من رمضان السيد عبد المقصود مدير عام الاداره العامه لبحوث صيانه وترميم الاعمال الفنيه بقطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه ومحمود محمد ابو اليسر كما ثبت بسؤال اعضائها بالتحقيقات ان الاربع رسومات موضوع الشكوى الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الاصاله.

كما أن التصميمات المنسوبة للمتهمة غاده والي مقلده ومنسوخه من اربع رسومات ماري البيان الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصه به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقه على تاريخ الاعمال الخاصه بمحطه كليه البنات مما يعد تعديا على حقوقه الادبيه والمالية.

وصرح المستشار القانونى احمد العطار وكيل الفنان الروسى ان الحكم مرضى للفنان الروسي جورجي كوراسوف واعلن سعادته بالقضاء المصرى وكيفية تطبيق القانون والعدالة المصرية والمساواة مع الجميع سواء مصريين أو غير مصريين.