تخصيص أراضٍ في سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 114 لسنة 2024 بتخصيص جزء من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

وهذه الأراضي هي: مساحة 42898.16 فدان تقريبا تعادل (۱۸۰۲۰٨٠٣٤ م ) ناحية محافظتي السويس والإسماعيلية شرق القناة). و(۷) قطع أراضٍ بإجمالي مساحة ٨٧٣٦١,٤٩ فدان تقريبا ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء كالآتي: مساحة ١٠٥٣٩,٩٩ فدان تقريبا تعادل (٤٤٢٧٦٧٢٣م٢ ). ومساحة ١٥٥٢٦,٥٧ فدان تقريبا تعادل ( ٦٥٢٢٤٥٢٤م٢ ). ومساحة ٥٦٧٨,٤٤ فدان تقريبا تعادل (٢٣٨٥٤١٨٦م٢). ومساحة ٣٣٨٦٧,٢٧ فدان تقريبا تعادل ( ١٤٢٢٧٠٧٥٥م٢ ). ومساحة ٣٧٦٣,٣٩ فدان تقريبا تعادل (١٥٨٠۹۳۵۹م٢). ومساحة ١١٣٣٠,٧٤ فدان تقريبا تعادل (٤٧٥٩٨٥٣٢م٢). ومساحة ٦٦٥٥,٠٩ فدان تقريبا تعادل (٢٧٩٥٦٩٢٨م ). ومساحة ٣٥١٨٦٤,١٤ فدان تقريبا تعادل (١٤٧٨١٢٢٤۹۲م٢ ) (يستزرع منها مساحة ٢٠٠ ألف فدان تقريبا ناحية وسط وشمال سيناء.

كما تخصص مساحة ٦٨٤٢٢,٣٧ فدان تقريبا تعادل (٢٨٧٤٣٠٩٧٨م٢) من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.