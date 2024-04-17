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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الافتتاح قريبا.. أسوار خارجية وداخلية بمشروع خدمات الزائرين في أهرامات الجيزة للتأمين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، واللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة والآثار وزير الشئون المالية والاستثمار، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف، وأشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم.

واستهل أحمد عيسى الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا المشروع كونه سيساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية في مصر، والتي تعد أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر،.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الانتهاء من المشروع وافتتاحه في أقرب وقت ممكن وبالشكل الأمثل بما يليق بأهمية المنطقة الأثرية.

وقد حرص الوزير على التعرف على آخر ما آلت إليه الأعمال فيما يخص تطوير بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة الفيوم، والتي من المقرر أن تكون هي البوابات الرئيسية لدخول المنطقة الأثرية عند افتتاح المشروع قريباً، حيث قام العميد مهندس هشام سمير باستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير البوابات والتي تتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح أنه يتم تجهيز  6 مسارات للدخول و3 مسارات للخروج، وإقامة أسوار خارجية وداخلية للتأمين ومظلات للزائرين، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الحديثة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المقترحات بشأن تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة والطاقة الاستيعابية لها، خاصة في ذروة الموسم السياحي بما يضمن توفير تجربة سياحية سهلة وميسرة.

وقد تم أيضا مناقشة مدى نجاح منظومة تركيب ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر الإلكترونية والمردود الإيجابي لها، وذلك بعد أن تم تركيب 4 منها بالمنطقة الأثرية في أوائل الشهر الجاري، في إطار سلسلة تطوير الخدمات بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة يتضمن مركزا لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، بالإضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

كما يضم مشروع التطوير عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.

أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الأثار والمتاحف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التجربة السياحية السياحة والاثار السياحة في مصر

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