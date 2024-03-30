خبير: مصر من أفضل 3 وجهات سياحية للزيارة في الإجازات خلال 2024

قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن مصر تتمتع بمقومات سياحية ومناخ متميز طوال العام، لافتا إلى أن المناطق الاثرية سواء في القاهرة او الجيزة ومنطقة الاهرامات والاثار الإسلامية وخان الخليلي في القاهرة مميزة لمصر ومنتشرة في كافة دول العالم كمنتج سياحي يعرض في المعارض الدولية والدعاية عن مصر، مؤكدا أن مصر من أفضل 3 وجهات سياحية لزيارتها في الإجازات خلال 2024.



واكد هزاع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ان محافظة الغردقة والبحر الأحمر وشرم الشيخ ووجود الشعب المرجانية وسياحة الغطس متاحه طوال العام لكافة الدول سواء اوروبا الشرقية او اوروبا الغربية، لافتا إلى ان السعر المناسب بهذه المناطق يجذب السائح اثناء زيارته هو وعائلاته وهو واصدقائه يزيد من الترويج لمصر.



وكشف الخبير السياحي أن المجلات العالمية والمواقع العالمية تأخذ أراء السياح وعلى اساسها تبتدي وجهه نظرها وتختار زيارتهم لمصر كوجهه سياحية.

ولفت الى وجود كثافة من السياحة الصينية موجودة في الاقصر وهناك أيضا سياحة بالاقصر واسوان وللنايل كروز، هذا الذي تم توجيه من قبل الحملات الإعلامية من قبل الدولة والقطاع الخاص المتمثل في الشركات والفنادق والمستثمرين في فترة سابقة لجذب أكبر عدد من السياح خلال فترات على مدار العام.