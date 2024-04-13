نجم الأهلي يستعد للقاء القمة بزيارة الأهرامات .. صور

حرص رضا سليم لاعب النادي الأهلي على زيارة الأهرامات اليوم السبت وقبل القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك بعد غدا الاثنين.

واستغل رضا سليم الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق اليوم ليقوم بزيارة بعض المعالم الأثرية بالجيزة ومنها الأهرامات قبل القمة المرتقبة الاثنين أمام الزمالك.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.