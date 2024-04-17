الهجرة غير الشرعية : الأسباب وآليات المواجهة | ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة اليوم ندوة بعنوان: " الهجرة غير الشرعية.. الأسباب وآليات المواجهة " بحضور أحمد حسين طليب وكيل وزارة العمل بالوادي الجديد، محمود سبع مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اسماعيل عبد الغافر مدير الخدمات غير المالية بفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

افتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن الحملة التي يقوم بها القطاع واهدافها المتمثلة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية الشباب والأسرة بمخاطرها وبالوسائل التى اتخذتها الدولة لمواجهتها من خلال إتاحة فرص العمل والتدريب وريادة الأعمال للشباب كما تهدف الحملة الى ابراز المخاطر التي يتعرض لها الشباب حال السفر بشكل غير رسمي.

ومن جانبه تحدث أحمد طليب موضحا مصطلح الهجرة بنوعية النظامية وغير النظامية، وأشار إلى استهداف تجار الموت لفئة الشباب خاصة لأنهم عادة يبحثون عن الحلم الزائف والسفر لأوروبا للعمل والاستمتاع ظنا منهم أن هذه الدول وهذه الشعوب سترحب بهم وسيستطيعون تحقيق أحلامهم هناك، في حين أن كافة الشواهد تؤكد صعوبة التكيف وتحقيق هذه الأحلام حتى بعد تخطى رحلة مراكب الموت إن فرض هذا.



كما نوه سيادته إلى دور الدولة والأجهزة المنوطة بها للتصدى لهذه الظاهرة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المجالات مع ضمان حقوق العمال لدى الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال بمصر.

وأضاف طليب بأن مديرية العمل بالمحافظة تقوم عمل دورات تدريبية تأهيلية للشباب من خلال مركز تدريب ثابت ووحدات متنقلة تجوب القرى لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل حقيقية في مجالات مختلفة والدخول في سوق العمل والإنتاج والتسويق للمنتج النهائي .

فيما أشاد محمود سبع بدور القيادة التنفيذية في المحافظة نحو توفير فرص عمل للشباب وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح تلك المشروعات .. وتطرق سيادته خلال الندوة بالحديث عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة في تمهيد كافة العقبات التى تواجه المقبلين على المشروعات الصغيرة بدء من توفير المشورة وتحديد الأولويات ووضع الخطط ودراسات الجدوى والتمويل والتيسيرت اللازمة لنجاح تلك المشروعات، مع توفير التدريب المهنى والإدارى للمقبلين على المشروعات.. كما تطرق سيادته لشرح بعض الخطوات الإجرائية للحصول على قروض ميسرة تسدد على من ٣- ٥ سنوات، بأقل نسبة فائدة لا تتجاوز ١٨% ، مع تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية لصغار المستثمرين.

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