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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد يتصدر الجمهورية بـ7 مراكز في مسابقات الصحافة المدرسية

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، نجاح تعليم المحافظة فى حصد 7 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقات الصحافة المدرسية للعام الدراسى 2023_ 2024م وفق خطة العمل التى نفذها توجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية وتوجيه الأوائل بالإدارات التعليمية المختلفة 

وأوضح أنه وفق النتائج الواردة، فإنها جاءت كالتالي: 
أولا مسابقة الإذاعة المدرسية:
_المركز الأول على مستوى الجمهورية مدرسة قسطل والعوينى الإعدادية ببلاط ( المرحلة الإعدادية )  .


_ المركز الثاني على مستوى الجمهورية  مدرسة تنيدة الثانوية ببلاط( المرحلة الثانوية )

-المركز الرابع على مستوى الجمهورية مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات بالداخلة ( التعليم الفنى ).

ولأول مرة بمحافظة الوادى الجديد فصل النور للمكفوفين بإدارة الداخلة التعليمية المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

ثانيا _ النشرة الإخبارية المصورة: 
المركز الثانى على مستوى الجمهورية مدرسة موط الثانوية الزراعية المشتركة.

ثالثا _ الحديث الصحفى المصور:

المركز الرابع مدرسة الزهور للتعليم الأساسى بالخارجة.

رابعا _ مسابقة القصة القصيرة: 
الطالبة فيروز على محمد من مدرسة الفتح الاعدادية بالداخلة المركز الخامس.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد خالص التهنئة للإدارات التعليمية والمدارس الفائزة، معربا عن تقديره لمجهودات جميع القائمين على العمل فى دعم الفرق الطلابية للمنافسة بقوة على مستوى الجمهورية وحصاد مراكز متقدمة.

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وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن ذلك يأتي برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضمن الإنجازات التى يشهدها قطاع تعليم المحافظة فى ظل القيادة الرشيدة الواعية للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ  والدعم اللامحدود لقطاع تعليم المحافظة والأنشطة التربوية المختلفة.

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