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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تنفيذ قرى الجذب السكاني بالخارجة

قري الجذب
قري الجذب

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن الإنتهاء من تنفيذ مشروعات قرى الجذب السكاني بالخارجة بتكلفة بلغت حوالى 90 مليون جنيه،  وذلك ضمن خطة توطين 10000 مواطن من مختلف محافظات مصر التي ليس لديها ظهير زراعي أو صحراوي، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

 

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وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 23 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي لمنازل القرية بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وشبكة طرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء داخلية بتكلفة مليون جنيه، وتتضمن القرية إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، كما انتهت مديرية الإسكان من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية.

 

كما جرى الانتهاء من ترفيق القرية من خلال حفر بئرين زراعيين بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتوريد شبكات ري مطور وحديث بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، لاستصلاح الأراضي المخصصة للمنتفعين من هذه القرية بمساحة 500 فدان، كما جرى تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار الجوفية بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه. 

رقعة الزراعية شبكات شبكات مياه شرب شبكة كهرباء

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