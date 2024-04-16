عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في مناقشة رسالة ماجستير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد فى مناقشة رسالة  ماجستير تحت عنوان: (دراسة باليونتولوحية على السلاحف على طبقات العصر الكريتاسي العلوي بمنطقة قرن جناح بالخارجة .مصر ) للباحثة سارة عبد المحسن حسن محسن  المعيدة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد.
 

وشارك في المناقشة عبد العزيز عبد الرازق طنطاوى أستاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم ورئيس جامعة الوادي الجديد 
مشرفًا، وجبيلي عبدالمقصود أبوالخير أستاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد 
ومحمد قرني عبد الجواد  استاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة  القاهرة

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من جودة اسماعيل عبد  الجواد 
استاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة  بنى سويف (رئيسا ومحكم خارجى )
وناجح عبد الرحمن عبيد الله استاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة  أسيوط(محكم خارجى) 
وعبد العزيز عبد الرازق طنطاوى أستاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم ورئيس جامعة الوادي الجديد (محكم داخلى ) 
مشرفًا، وجبيلي عبدالمقصود أبوالخير استاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد (محكم داخلى ) ومحمد قرني عبد الجواد  استاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة  القاهرة (محكم داخلى ).

وفي ختام المناقشة أشادت لجنة الإشراف والمناقشة بالرسالة وموضوعها، وثمنت جهد الباحثة، وقررت اللجنة منح الباحثة  سارة عبد المحسن حسن محسن  المعيدة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد درجة  (الماجستير) في الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد .

الأستاذ الدكتور الجيولوجي الحكم الجيولوجيا السل الرحم الدكتور رسالة الماجستير خارج حفريات جامعة بنى سويف جامعة الوادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وجود خطة حكومية للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء.. مسؤول يوضح

عيد العمال مع شم النسيم.. تفاصيل أطول إجازة في العام للموظفين والطلاب

نزل 45 جنيها.. رسالة عاجلة من الفلاحين للإعلامي أحمد موسى بشأن البصل

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

غرامة 50 ألف جنيه.. قرارات نارية من رابطة الأندية بشأن قمة الأهلي والزمالك

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

الأسعار كلها بتنزل| العيش والفراخ والأرز واللحمة.. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

بزيادة 15 ألف فدان عن الموسم الماضي.. الوادي الجديد تستعد لتوريد القمح

ترشيحاتنا

شهريا.. إجراء عاجل من وزير التموين بشأن أسعار الخبز السياحي

تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة.. معلومات عن رياح الخماسين وكيفية تجنبها

يد الأهلي يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.. ويتأهل لبطولة العالم

بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟

4 مناطق مستثناة.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات

عبير صبري تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 1000 حصان.. أقوى سيارة SUV من مرسيدس بنز AMG بمواصفات خيالية

طريقة عمل المانتي ببقايا أطعمة رمضان.. تفاصيل

إيلون ماسك يطرد آلاف الموظفين من تسلا.. ما السبب؟

مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

للموظفين.. 5 أيام إجازة قبل انتهاء شهر أبريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ