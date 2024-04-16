رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في مناقشة رسالة ماجستير

شارك عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد فى مناقشة رسالة ماجستير تحت عنوان: (دراسة باليونتولوحية على السلاحف على طبقات العصر الكريتاسي العلوي بمنطقة قرن جناح بالخارجة .مصر ) للباحثة سارة عبد المحسن حسن محسن المعيدة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد.



وشارك في المناقشة عبد العزيز عبد الرازق طنطاوى أستاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم ورئيس جامعة الوادي الجديد

مشرفًا، وجبيلي عبدالمقصود أبوالخير أستاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد

ومحمد قرني عبد الجواد استاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من جودة اسماعيل عبد الجواد

استاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة بنى سويف (رئيسا ومحكم خارجى )

وناجح عبد الرحمن عبيد الله استاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة أسيوط(محكم خارجى)

وعبد العزيز عبد الرازق طنطاوى أستاذ طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم ورئيس جامعة الوادي الجديد (محكم داخلى )

مشرفًا، وجبيلي عبدالمقصود أبوالخير استاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة الوادي الجديد (محكم داخلى ) ومحمد قرني عبد الجواد استاذ مساعد طبقات وحفريات قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة (محكم داخلى ).

وفي ختام المناقشة أشادت لجنة الإشراف والمناقشة بالرسالة وموضوعها، وثمنت جهد الباحثة، وقررت اللجنة منح الباحثة سارة عبد المحسن حسن محسن المعيدة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد درجة (الماجستير) في الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد .