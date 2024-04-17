إيران تتوعد إسرائيل| وأمريكا لا تريد توسعة الصراع.. ماذا يحدث؟

تستعد إيران لهجوم إسرائيلي وشيك سواء داخل أراضيها أو ضد وكلائها في المنطقة، وذلك وسط ضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على تل أبيب من أجل الرد بشكل لا يرفع من منسوب التوتر في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل نهاية الأسبوع.

إيران تتوعد إسرائيل

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري "ردنا سيكون بالتأكيد أوسع بكثير إن حاولت إسرائيل الرد على هجمات الليلة الماضية".

وأضاف محمد باقري "عملياتنا ركزت على القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي اعتدت على قنصليتنا".

وكشف باقري أن الضربات الإيرانية على إسرائيل حققت إصابات مباشرة وقال "حققنا إصابات مباشرة في الهجوم الذي حاولنا أن يكون عقابياً ولم نستهدف فيه سوى القواعد العسكرية".

وأوضح رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وكانت وسائل الإعلام الرسمي الإيراني قالت إن قاعدة جوية إسرائيلية في النقب قد تعرّضت "لأضرار جسيمة" بالهجوم الإيراني.

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها في مواجهة أي عدوان

الهجوم الإيراني على إسرائيل

قالت إيران، إن القصف الذي تعرضت له إسرائيل يوم السبت هو رد على الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا، من بينهم العميد محمد رضا زاهدي.

وتتهم إيران إسرائيل بأنها وراء تلك الغارة التي تعدها انتهاكا لسيادتها. ولم تعلن إسرائيل أنها نفذت هذه العملية، لكن يُعتقد على نطاق واسع أنها فعلت ذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري “عملياتنا ركزت على القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي اعتدت على قنصليتنا”.

وكشف باقري أن الضربات الإيرانية على إسرائيل حققت إصابات مباشرة وقال “حققنا إصابات مباشرة في الهجوم الذي حاولنا أن يكون عقابياً ولم نستهدف فيه سوى القواعد العسكرية”.

وكانت وسائل الإعلام الرسمي الإيراني قالت إن قاعدة جوية إسرائيلية في النقب قد تعرّضت “لأضرار جسيمة” بالهجوم الإيراني.

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها في مواجهة أي عدوان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأنّ أهمّ قاعدة جوّية في النقب في جنوب إسرائيل تعرّضت “لأضرار جسيمة” بعدما أصابتها صواريخ إيرانية ليل السبت الأحد.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إيران تمتلك مخزونا ضخما من الطائرات المسيرة، بعضها يصل مداها إلى 2500 كيلومتر ويمكنها التحليق على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار.

أمريكا لا تريد توسع الصراع

في هذا الصدد قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية ، إن ما قامت به ايران هو رد فعل منضبط متناسب مع ما قامت به اسرائيل حيث ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق، لافتاً إلى أن إيران قامت بعرض ذلك على الشاشات الكبيرة في شوارع العاصمة في شوارع طهران.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الولايات المتحدة الامريكية لا تريد توسعة هذه الحرب بدليل ان جو بايدن قال لنتنياهو إنه ذلك يعتبر فوز لاسرائيل بمعنى أنه لا يريد اسرائيل تقوم بتوجيه ضربات لايران مشيراً لتوعد رئيس البرلمان الايراني وقوله إن أيران ستزيد من ردات الفعل وهذا ما لا تريده امريكا ولا تريده ايران كذلك ولكن يريده فقط نتنياهو.

وتابع: الاوضاع الجارية حالياً بين إيران وإسرائيل تؤكد على مدى رؤية الدولة المصرية هذه رؤية الثاقبة الاستباقية التي كانت تتوقع هذا التطور، ودوماً رؤية الدولة المصرية سواء كانت من خلال القمم أو لقاءات الرئيس السيسي تؤكد على ضرورة الوقف الفوري لاعمال القتال لان كل ذلك يحدث نتيجة استمرار هذه الحرب الظالمة والاعتداء الاسرائيلي على أهالينا في غزة.