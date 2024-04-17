عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع ربة منزل إثر صعق كهربائي ببني سويف

صدى البلد

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.


تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "نوسة.أ.ط"، مقيمة عزبة فريد أمين التابعة لقرية بني عقبة بمركز ببا، إلي مستشفي ببا المركزي جثة هامدة، وإدعاء أهليتها تعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال مشروع كوبري أشمنت الجديد

بني سويف..إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بتزمنت للتحقيق لتغيبهم عن العمل


وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

التعليم تكشف تطورات تحقيقات أزمة تدريس مناهج غير أخلاقية بإحدى المدارس

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

«أتسجن 15 سنة ليه».. زوجة سائق أوبر تكشف تفاصيل الزيارة الأولى به بالسجن

إلغاء 150 رحلة جوية في 24 ساعة بالإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

بوريل : يجب ألا ننسى غزة بعد التصعيد الأخير بالشرق الأوسط

كيف توفى حسن الصباح.. المراجع التاريخي لمسلسل الحشاشين يكشف التفاصيل

صوّرته في وضع مخل | انتقام مطلّقة بالخانكة ينتهي بجريمة

بشرى للمواطنين.. الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار بعض السلع إلى 40%| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة رقص.. عارضة أزياء ترتدي فستان ميريام فارس الذي أثار السوشيال ميديا

بالشورت.. شام الذهبي تثير الجدل في أحضان زوجها

مُصمّم للمراهقين|هاتف Boring بتصميم عصري وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه لأطفالك

بتعديلات مجنونة.. شاهد الوحش الجديد من بورش تايكان

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ