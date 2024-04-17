مصرع ربة منزل إثر صعق كهربائي ببني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء.



تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "نوسة.أ.ط"، مقيمة عزبة فريد أمين التابعة لقرية بني عقبة بمركز ببا، إلي مستشفي ببا المركزي جثة هامدة، وإدعاء أهليتها تعرضها لصعق كهربائي داخل المنزل.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.