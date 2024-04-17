محمد بن راشد: الأزمة المناخية بالإمارات أظهرت حبا كبيرا من المواطنين والمقيمين

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في خير وسلامة.

وأضاف عبر منصة «إكس»: أن الأزمة المناخية الطبيعية التي مرت بها الدولة أظهرت حرصاً ووعياً وتماسكاً وحباً كبيراً من جميع المواطنين والمقيمين؛ لكل ركن من أركان الدولة.

وتابع: نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها ... بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة .. وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تواصل الليل بالنهار.. الأزمات تظهر معادن الدول والمجتمعات.

وأتم : «الأزمة المناخية الطبيعية التي مررنا بها أظهرت حرصاً ووعياً وتماسكاً وحباً كبيراً لكل ركن من أركان الدولة من جميع المواطنين والمقيمين فيها حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها وأدام مجدها وعزها وسلامتها».