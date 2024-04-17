السعودية تطالب بتوفير الحماية للمدنيين والوكالات الإنسانية في غزة

استنكر المندوب السعودي في مجلس الأمن، السفير عبد العزيز الواصل استهداف الموظفيين الأمميين في غزة.

وطالب المندوب السعودي في مجلس الأمن بتوفير الحماية للمدنيين والوكالات الإنسانية في غزة.

وأكد المندوب السعودي في مجلس الأمن أن المجموعة العربية تطالب بوقف التحريض ضد وكالة الأنرو.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمام مجلس الأمن، قد أكد، اليوم الأربعاء، أن منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة تتعرض لهجوم مُشين من إسرائيل.

وأضاف عطاف أنه يجب وقف القصف العشوائي الذي خلف موت أرواح بريئة ووقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى.

وأوضح عطاف أنه ينبغي السماح بإغاثة أهل فلسطين في غزة من دون قيد أو شرط.

ودعا مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة لا يمكن اللف والدوران حولها وهي أنه لا أمن مستدام يبنى على الإقصاء والاحتلال دون حل دائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية.