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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خفض أسعار العيش السياحي الحر بعد التراجع الكبير لسعر الدقيق.. تفاصيل

الخبز
الخبز

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن سيكون هناك اجتماع مع وزير لتموين مع غرفة صناعة الحبوب وشعبة المخابز ورئيس الوزراء، منوها بأن وزير التموين وجه بتشكيل لجنة عليا خاصة بـالعيش السياحي.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن اللجنة ستكون معنية بمتابعة ومراجعة أسعار وتكلفة صنع الخبز شهريا، خاصة مع انخفاض أسعار الدقيق بشكل واضح وكبير.

وشدد على أن قرار التسعير سيكون ملزم وسيكون هناك حملات تفتيشية لضبط الأسعار والأوزان، محذرا من عدم الالتزام بالقرار لعدم توقيع عقوبات.

العيش السياحي شعبة المخابز التموين رئيس الوزراء الدقيق

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