عبدالله غراب: المخابز ستلتزم بوضع لافتة عليها أوزان وأسعار العيش |فيديو

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن وزن رغيف الخبز المدعم 90 جرامًا، وسعره 5 قروش لمن يحمل بطاقة التموين، متابعا: هناك خبز بسعر حر لا يندرج تحت تلك الأسعار، ويختلف سعره من مكان لآخر.

وأضاف "عبدالله غراب" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المخابز السياحية لديها 3 أوزان لرغيف الخبز، وهم 80 و40 و25 جرامًا، متابعا: خفض سعر الأقماح ساهم وأثر على أسعار الدقيق والذى شهدت انخفاضا أيضا، وأحدث فرق 6 آلاف جنيه، حيث وصل طن الدقيق الفاخر لـ 16 ألف جنيه.

واسترسل: الشعبة قدمت مبادرة ووضعت رؤية فى ورقة عمل تم تقديمها لوزير التموين الدكتور على مصيلحى، متابعا: لدينا مقولة "ما يرتفع من الاسعار في مصر لا ينخفض"، ونسعى إلى كسرها وعودة انخفاض الاسعار.



وشدد على أن المخابز ستلتزم بوضع لافتة عليها أوزان الرغيف بالأسعار المتوافق عليها، ليراها المواطن قبل الشراء، بالإضافة إلى عرض فكرة لبيع رغيف وزن 80 جرامًا بسعر 150 قرشًا.





