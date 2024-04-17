طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

أكد عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخبز الحر او السياحي يعتمد في تصنيعه على الدقيق الـ 72 % .

وقال غراب في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" الدقيق 72 % يتم استيراده وسعره مرتبط بسعر الدولار والصرف".

انخفاض أسعار الخبز

وأضاف" هناك انخفاض حوالي 5000 او 6000 جنيه في طن الدقيق الحر الذي يتم استيراده وبالتالي من الضروري ان ينعكس الامر على أسعار الخبز السياحي في الأسواق".

وتابع عبد الله غراب :" رغيف وزن 80 جرام بـ 1.5 جنيه "، مضيفا:" الخبز السياحي سلعة حرة ولابد ان يتم وضع لافتة على المخابز بأوزان وأسعار الخبز ".