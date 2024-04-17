سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

قال خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار القمح شهدت انخفاضًا يتراوح بين 20 و25%، وبالتالي هذا سينعكس إيجابيًا على سعر رغيف الخبز.



وأضاف “فكري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن أمس انعقد اجتماعًا بحضور وزير التموين وعددًا من مسؤلين الوزارة، حيث تم الاتفاق على أسعار رغيف الخبز مع أصحاب المخابز في القاهرة والجيزة والقليوبية.

الرغيف بـ 1.5 جنيهًا

وتابع خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة أن الرغيف الـ 80 جرام بـ 1.5 جنيهًا و الـ 40 بـ 75 قرشًا ورغيف “الطعمية” بـ 50 قرشًا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالقاهرة إلى أن بعد حل أزمة الدولار أصبحت العملية مستقرة وربما تشهد أسعار الخبز انخفاضًا جديدًا.