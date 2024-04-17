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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المخابز تعلن إلزام أصحاب محلات الخبز السياحي بهذه الأسعار..تفاصيل

مخابز
مخابز

اعلن خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز، بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للخبز السياحي، اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إنخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مقدار 50% عما كانت عليه.

وقال "صبري" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن سعر رغيف الخبز السياحي بوزن 40 جرام تبلغ قيمته 75 قرشا و 80 جرام بـ 1.5 جنيه.

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شعبة المخابز توضح حقيقة ما يتردد عن سعر رغيف الخبز

وأضاف أن عملية بيع رغيف الخبز السياحي بوزن 25 جراما سيكون سعره 50 قرشا.

وكانت شعبة المخابز قد قالت في تصريحات لها، إن وصول أسعار الخبز في الفترات السابقة كانت أكثر عشوائية وغير مبررة موضحة أن تراجع سعر الدقيق مقدار 5آلاف جنيه سيعيد الأمور لنصابها الصحيح.

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