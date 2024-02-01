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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المخابز: تشكيل لجنة خماسية لمناقشة ملف التأمينات الاجتماعية

صدى البلد

عقدت شُعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا لبحث أهم الموضوعات التي تهم قطاعها في وجود ممثلين عن مديرية التموين بالقاهرة والتأمينات الاجتماعية وشركة سمارت.

وافتتح الاجتماع شريف يحيي، نائب رئيس غرفة القاهرة، نيابةً عن أيمن العشري، رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وأكد "يحيي"، على أن الاجتماع يستهدف التنسيق بين كافة الأطراف في منظومة الخبز لتحقيق المصلحة العامة؛ خاصة أن قطاع المخابز له أهمية خاصة بالنسبة لمختلف الفئات الشعبية ؛ ولذلك نجتمع اليوم لوضع توصية لكيفية التعاون في المرحلة القادمة بما يخدم المصلحة العامة ويصب في صالح الاقتصاد القومي.

واتفق الحضور علي توصية بتشكيل لجنة خماسية من الجهات المعنية لبحث ما يتعلق بالمخابز والسعي إلى التوافق فيما يحقق المصلحة العامة، ومقترح بأن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن "الغرف التجارية للقاهرة، ومديرية التموين بالقاهرة، وهيئة السلع التموينية والتأمينات الاجتماعية والمحليات".

واستعرض عطية حماد، رئيس شُعبة المخابز بالقاهرة، الموضوعات التي تهم قطاع المخابز لطرحها للنقاش من بينها معاملة المخابز الطباقي بنفس تعامل المخابز البلدي فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، كذلك المديونيات التي علي بعض أصحاب المخابز في ظل وجود تكلفة للخبز منذ فترة لم تتغير حتي الان وهم يسعون للالتزام بما يحقق الصالح العام.

وأكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، على أهمية التعاون بين كافة أطراف هذه المنظومة لتحقيق المصلحة العامة، مشددًا على أهمية تحسين جودة الخبز ومواصفاته، وأن مديرية التموين تشكر دائمًا أصحاب المخابز الملتزمين فيما يتعلق بسداد الغرامات، وأننا ننفذ لوائح وقوانين فيما يتعلق بهذه المنظومة ودائمًا يتم عرض أي مستجدات علي وزير التموين، وإن هناك مساعي لتحسين جودة الدقيق من خلال متابعة المطاحن بما ينعكس علي تحسين جودة رغيف الخبز ولذلك نسعي لتكملة الأدوار مع كافة الأطراف الأخرى.

وقال محروس مصطفى، مسئول التأمينات الاجتماعية، إنه فيما يتعلق بملف التأمينات الخاص بالمخابز نتعامل معه وفق لوائح وقوانين منظمة له.

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